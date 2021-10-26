Mutlu Kaya'dan sevindiren haber: Hikayesiyle Türkiye'nin içini acıtmıştı

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan, doktorların 'yaşamaz' dediği Mutlu Kaya, geçen 6 yıllık süre içerisinde mucizenin adı oldu.

Yaşama olan sevgisiyle bugünlere kadar gelmeyi başaran 25 yaşındaki Mutlu Kaya, uzun bir aradan sonra ilk kez SABAH'a konuştu.

'Hayallerimi gerçekleştirmek için yaşama tutundum' diyen Mutlu, "Hayallerin ne deseniz, öyle büyük hayaller değil, küçük ama benim için dünyalara değen hayaller. Tek başıma yağmurda yürümeyi ve saçlarımı taramayı özledim" dedi.