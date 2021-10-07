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OTOMATİK OYNAT
00:44
Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı 07.10.2021 | 17:06
04:14
Norveç Milli Takımı İstanbul'a geldi 07.10.2021 | 17:06
07:22
03:36
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Konya'da drift yapan sürücüler kamerada! Trafik magandalarına ceza yağdı... 07.10.2021 | 09:57
04:01
İki köpeğe birden çarpıp arkasına bile bakmadan kaçtı 07.10.2021 | 16:17
02:04
01:28
Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş halde buldu 07.10.2021 | 15:48
04:32
Freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü 07.10.2021 | 15:13
04:08
60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu 07.10.2021 | 15:11
01:26
Güvenlik görevlisi ölümden döndü | Video 07.10.2021 | 15:26
02:06
Aynı anda gişeye girmeye çalışınca çarpıştılar 07.10.2021 | 15:20
02:07
Fatih’te iki İETT otobüsü çarpıştı: 2 yaralı 07.10.2021 | 14:59
02:37
Şişli’de ilginç görüntü: Bina inşaatı 40 yıllık apartmana dayandı | Video 07.10.2021 | 14:11
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04:22
Yavuz Sondaj gemisi Filyos Limanı'ndaki görevine başlayacak 07.10.2021 | 14:04
01:28
Sivas'ta köpeğe çarpıp kaçan vicdansız sürücü kamerada 07.10.2021 | 14:12
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03:23
Çamlık alanda korkutan yangın 07.10.2021 | 13:18
02:44
Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza 07.10.2021 | 13:21
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında yarın A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Norveç Milli Takımı, İstanbul'a geldi. Başkent Oslo'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen konuk takım, daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ve bir oyuncusu, bugün saat 18.45'te Şükrü Saracoğlu'nda düzenlenecek basın toplantısında konuşacaklar. Norveç Milli Takımı, saat 19.15'te de karşılaşma öncesi son idmanını yapacak.