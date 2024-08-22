Nusaybin ile Suriye arasındaki mayınlı sınır bölgesinde ilerleyen domuz sürüsü görüntülendi
Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır bölgesinde domuz sürüsü hızlı bir şekilde koştukları görüntülendi.
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