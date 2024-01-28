Video Yaşam Öldürülen kadının cinayet zanlısı erkek kardeşinin kızı çıktı | Video
Öldürülen kadının cinayet zanlısı erkek kardeşinin kızı çıktı | Video

Öldürülen kadının cinayet zanlısı erkek kardeşinin kızı çıktı | Video

28.01.2024 | 10:26

Eskişehir’de halası Naciye Yılmaztürk’ü bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen S.Y. polis tarafından yakalanırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Odunpazarı ilçesinde Ihlamurkent Mahallesi'ndeki bir adreste bir şahsın ölü bulduğunun ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İncelemelerde ölen şahsın 63 yaşındaki Naciye Yılmaztürk olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin Yılmaztürk'ün erkek kardeşinin kızı 23 yaşındaki S.Y. olduğu tespit edildi. Olayın neden gerçekliği henüz bilinmezken, S.Y.'nin halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Öldürülen kadının cinayet zanlısı erkek kardeşinin kızı çıktı | Video 00:28
Öldürülen kadının cinayet zanlısı erkek kardeşinin kızı çıktı | Video 28.01.2024 | 10:26
Yumruklu yol verme kavgası kamerada: “10 kişi bir adama mı giriyorsunuz” | Video 00:22
Yumruklu yol verme kavgası kamerada: “10 kişi bir adama mı giriyorsunuz” | Video 28.01.2024 | 10:25
Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01:29
Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 28.01.2024 | 10:25
Yüzyılın depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Ayakta durmakta güçlük çektiler | Video 00:38
Yüzyılın depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Ayakta durmakta güçlük çektiler | Video 28.01.2024 | 10:25
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç alev alev yandı | Video 04:06
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç alev alev yandı | Video 28.01.2024 | 08:44
Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga kamerada | Video 00:50
Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga kamerada | Video 28.01.2024 | 08:44
Ataşehir’de berber dükkanına silahlı saldırı kamerada | Video 01:35
Ataşehir'de berber dükkanına silahlı saldırı kamerada | Video 28.01.2024 | 08:44
Kartal’da polisten kaçan araç sürücüsü yol kenarındaki otoparka uçtu | Video 01:10
Kartal'da polisten kaçan araç sürücüsü yol kenarındaki otoparka uçtu | Video 28.01.2024 | 08:43
Dubleks daire alev alev yandı: Bina tahliye edildi | Video 01:51
Dubleks daire alev alev yandı: Bina tahliye edildi | Video 27.01.2024 | 16:18
Zeytinburnu’ndaki 5 milyon liralık gasp! Şüpheliler, iş insanının çalışanları çıktı | Video 04:16
Zeytinburnu'ndaki 5 milyon liralık gasp! Şüpheliler, iş insanının çalışanları çıktı | Video 27.01.2024 | 15:45
Antalya’da 24 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 19 tutuklama 00:46
Antalya'da 24 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 19 tutuklama 27.01.2024 | 15:54
Esenler’de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada | Video 01:37
Esenler'de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada | Video 27.01.2024 | 15:07
Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada | Video 06:03
Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada | Video 27.01.2024 | 14:54
Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını | Video 00:34
Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını | Video 27.01.2024 | 14:31
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama | Video 00:42
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama | Video 27.01.2024 | 14:25
Ağrı’da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video 02:02
Ağrı'da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video 27.01.2024 | 13:18
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş | Video 00:40
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş | Video 27.01.2024 | 13:04
Şanlıurfa’da silah ticareti operasyonunda 8 tutuklama | Video 00:28
Şanlıurfa’da silah ticareti operasyonunda 8 tutuklama | Video 27.01.2024 | 13:01
Arnavutköy’de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada | Video 02:39
Arnavutköy’de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada | Video 27.01.2024 | 13:00
Şantiyede yangın sonrası patlama! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor | Video 03:28
Şantiyede yangın sonrası patlama! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor | Video 27.01.2024 | 12:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA