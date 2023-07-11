Video Yaşam Ordu’da tünel çıkışında yaşanan heyelan anı kamerada | Video
Ordu’da tünel çıkışında yaşanan heyelan anı kamerada | Video

Ordu’da tünel çıkışında yaşanan heyelan anı kamerada | Video

11.07.2023 | 12:33

Ordu’da 3 gün boyunca devam eden sağanak nedeniyle, Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Mesudiye ilçesindeki etabında tünel çıkışında yol çöktü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu etabında sağanak nedeniyle dün heyelanlar meydana geldi. Ordu'dan Akdeniz'e ulaşımı sağlayan yol üzerinde, Mesudiye ilçesi sınırında bulunan Darıcabaşı Tüneli mevkiinde Çağlayan Deresi'nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çöktü. Ardından da asfalt zeminde de çökme meydana geldi. Bunun üzerine yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ
Öte yandan menfez ve yolun çökme anı o esnada bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, asfalt zeminin çökerek dereye uçma anları yer alıyor. Ekipler yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatırken bölgede hızlı bir şekilde çalışma başlatılacağı belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 asker yaralı | Video 01:57
Askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 asker yaralı | Video 11.07.2023 | 12:50
Pendik’teki 4 kişinin hayatını kaybettiği miras kavgasının 7 şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 02:00
Pendik’teki 4 kişinin hayatını kaybettiği miras kavgasının 7 şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 11.07.2023 | 12:21
Aydın’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi | Video 01:28
Aydın'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi | Video 11.07.2023 | 12:33
Ordu’da tünel çıkışında yaşanan heyelan anı kamerada | Video 01:20
Ordu’da tünel çıkışında yaşanan heyelan anı kamerada | Video 11.07.2023 | 12:33
Sakarya’da korkunç olay: Eşim buraya gelecek diyerek kendini yaktı | Video 00:21
Sakarya'da korkunç olay: "Eşim buraya gelecek" diyerek kendini yaktı | Video 11.07.2023 | 12:33
Askeri araçla otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 01:20
Askeri araçla otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 11.07.2023 | 12:05
Metrelerce uzunluktaki takı görenleri şaşırttı | Video 03:11
Metrelerce uzunluktaki takı görenleri şaşırttı | Video 11.07.2023 | 10:58
Manzara keyfi kazayla son buldu: Otomobil 150 metreden denize uçtu | Video 02:56
Manzara keyfi kazayla son buldu: Otomobil 150 metreden denize uçtu | Video 11.07.2023 | 10:58
Bağcılar’da kadın iç çamaşırlarını çalan şüpheli kamerada | Video 03:10
Bağcılar'da kadın iç çamaşırlarını çalan şüpheli kamerada | Video 11.07.2023 | 10:40
Bara silahla girme kavgasında 3 kişiyi yaralayan, 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:44
Bara silahla girme kavgasında 3 kişiyi yaralayan, 2 şüpheli tutuklandı | Video 11.07.2023 | 10:31
Cezaevindeki teröristlere para aktaran kişi yakalandı | Video 00:36
Cezaevindeki teröristlere para aktaran kişi yakalandı | Video 11.07.2023 | 10:09
Selde sürüklenen yapı böyle sulara gömüldü | Video 00:21
Selde sürüklenen yapı böyle sulara gömüldü | Video 11.07.2023 | 10:09
Adana’da durdurulan otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı | Video 01:46
Adana'da durdurulan otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı | Video 11.07.2023 | 10:17
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Sınav sorularını ele geçiren 10 şüpheliye gözaltı | Video 00:45
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: Sınav sorularını ele geçiren 10 şüpheliye gözaltı | Video 11.07.2023 | 10:09
Bölücü terör örgütüne finans operasyonu! Tutuklu teröristlere para aktarmış… | Video 00:36
Bölücü terör örgütüne finans operasyonu! Tutuklu teröristlere para aktarmış… | Video 11.07.2023 | 09:49
Mersin’de aranan şahıslara operasyon: 30 gözaltı | Video 00:47
Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 30 gözaltı | Video 11.07.2023 | 09:56
Bayrampaşa’da atölyeden 400 bin TL’lik hırsızlık kamerada | Video 08:59
Bayrampaşa’da atölyeden 400 bin TL’lik hırsızlık kamerada | Video 11.07.2023 | 09:38
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanını önce kurtardı, sonra elleriyle besledi | Video 02:58
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanını önce kurtardı, sonra elleriyle besledi | Video 11.07.2023 | 09:23
Eğlence mekanı çıkışında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 00:53
Eğlence mekanı çıkışında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 11.07.2023 | 09:33
Elini kolunu sallayarak geldi, telefonu çalıp böyle kaçtı | Video 01:31
Elini kolunu sallayarak geldi, telefonu çalıp böyle kaçtı | Video 11.07.2023 | 09:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA