Osmaniye'de sağanak yağış sele neden olmuştu! A Haber o bölgeyi görüntüledi | Video
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün etkili olanak sağanak yağış nedeniyle sel meydana gelmişti. İlçedeki 3 derede yaşanan taşkınlar nedeniyle araçlar sürüklendi, bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı, birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı. A Haber selin vurduğu bölgeyi böyle görüntüledi.
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