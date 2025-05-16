Osmaniye'de sağanak yağış sele neden olmuştu! A Haber o bölgeyi görüntüledi | Video

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün etkili olanak sağanak yağış nedeniyle sel meydana gelmişti. İlçedeki 3 derede yaşanan taşkınlar nedeniyle araçlar sürüklendi, bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı, birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı. A Haber selin vurduğu bölgeyi böyle görüntüledi.