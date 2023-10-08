Otomobil ağaca çarpıp böyle devrildi | Video 08.10.2023 | 08:39 Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarparak devrildiği kazada sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Hasan Ö.(19) yönetimindeki 16 AVD 411 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yakıt istasyonunun girişindeki ağaca çarpan araç, devrilerek yan yattı.

Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.