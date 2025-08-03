Video Yaşam Otomobillerin biri vurdu, diğeri üzerinden geçti! Feci kaza kamerada | Video
Otomobillerin biri vurdu, diğeri üzerinden geçti! Feci kaza kamerada | Video

Otomobillerin biri vurdu, diğeri üzerinden geçti! Feci kaza kamerada | Video

03.08.2025 | 08:51

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşanan feci trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına peş peşe 2 otomobil çarparken, talihsiz şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen bir kadına A.Ç. idaresindeki 50 ACH 873 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle yolda savrularak yerde hareketsiz şekilde yatarken, arkadan gelen M.Y. idaresindeki 34 BYJ 142 plakalı otomobil de şahsın üzerinden geçti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 2 araç sürücüsü de gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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