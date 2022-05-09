Özcan Deniz’in annesinden İran'lı gelin Samar Dadgar hakkında ilk yorum: "Ben Özcan’ın evliliğini istemiyorum!" | Video
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Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz oğlu ve gelini hakkında ilk kez konuştu. Deniz, "Ben Özcan’ın evliliğini istemiyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım" diyerek oğlunun evliliğine sıcak bakmadığını ima etti.