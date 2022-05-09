Özcan Deniz’in annesinden İran'lı gelin Samar Dadgar hakkında ilk yorum: "Ben Özcan’ın evliliğini istemiyorum!" | Video

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz oğlu ve gelini hakkında ilk kez konuştu. Deniz, "Ben Özcan’ın evliliğini istemiyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım" diyerek oğlunun evliliğine sıcak bakmadığını ima etti.