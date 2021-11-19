Video Yaşam Pınar Altuğ spor yaparken paylaştı, düzgün fiziğiyle hayran bıraktı | Video
Pınar Altuğ spor yaparken paylaştı, düzgün fiziğiyle hayran bıraktı | Video

Pınar Altuğ spor yaparken paylaştı, düzgün fiziğiyle hayran bıraktı | Video

19.11.2021 | 08:59

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Spor yaparken paylaştığı görüntüler oldukça beğeni alırken, 47 yaşındaki oyuncunun düzgün fiziği takdir topladı.

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