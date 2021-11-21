Video Yaşam Refik Anadol "En güzel eserlerim İstanbul'a kısmet oluyor... Hollywood kıskanacak... Kemal Sunal olmalıydı..."
Refik Anadol

Refik Anadol "En güzel eserlerim İstanbul'a kısmet oluyor... Hollywood kıskanacak... Kemal Sunal olmalıydı..."

20.11.2021 | 19:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de havalimanında kazayla ateşlenen silah paniğe neden oldu | Video 00:14
ABD’de havalimanında kazayla ateşlenen silah paniğe neden oldu | Video 20.11.2021 | 23:18
Su içmek için girdiği yerde mahsur kalan Kurt kurtarılarak doğaya bırakıldı | Video 00:46
Su içmek için girdiği yerde mahsur kalan Kurt kurtarılarak doğaya bırakıldı | Video 20.11.2021 | 22:45
Polatlı’da doğalgaz patlaması sonrası binada yangın: 2 yaralı | Video 00:57
Polatlı'da doğalgaz patlaması sonrası binada yangın: 2 yaralı | Video 20.11.2021 | 22:42
Minibüs çarptığı motosikleti metrelerce sürükledi | Video 01:57
Minibüs çarptığı motosikleti metrelerce sürükledi | Video 20.11.2021 | 22:13
Refik Anadol En güzel eserlerim İstanbul’a kısmet oluyor... Hollywood kıskanacak... Kemal Sunal olmalıydı... 18:37
Refik Anadol "En güzel eserlerim İstanbul'a kısmet oluyor... Hollywood kıskanacak... Kemal Sunal olmalıydı..." 20.11.2021 | 19:29
Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada | Video 02:03
Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada | Video 20.11.2021 | 18:16
Esra Erol’da 38 yıllık aşk masalında mutlu son! Esra Erol, büyük sürprizi canlı yayında açıkladı! | Video 06:15
Esra Erol’da 38 yıllık aşk masalında mutlu son! Esra Erol, büyük sürprizi canlı yayında açıkladı! | Video 20.11.2021 | 17:34
Polisin bulduğu kayıp Ebutalip, karısını görünce hüngür hüngür ağladı 03:43
Polisin bulduğu kayıp Ebutalip, karısını görünce hüngür hüngür ağladı 20.11.2021 | 16:48
İstanbul’da taksideki kadın ile eğitmenin arbedesi kamerada 04:02
İstanbul'da taksideki kadın ile eğitmenin arbedesi kamerada 20.11.2021 | 15:44
A Para’da Sinan Özedincik ve Sonat Bahar’ın sunduğu ‘Biz Bize’den yeni sezona muhteşem ’Merhaba’ 01:41:34
A Para'da Sinan Özedincik ve Sonat Bahar’ın sunduğu ‘Biz Bize’den yeni sezona muhteşem 'Merhaba' 20.11.2021 | 13:09
SON DAKİKA: Mersin’de ölü bulunan Müslüme Yağal’ın ablası konuştu Kesinlikle böyle bir... 03:26
SON DAKİKA: Mersin'de ölü bulunan Müslüme Yağal'ın ablası konuştu "Kesinlikle böyle bir..." 20.11.2021 | 14:02
Kapıları taşla kırıp soyuyorlardı! O hırsızlar yakalandı 03:47
Kapıları taşla kırıp soyuyorlardı! O hırsızlar yakalandı 20.11.2021 | 11:32
SON DAKİKA: Prof. Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Faylar harekete mi geçti? Düzce, Erzurum ve Tokat depremi... 10:39
SON DAKİKA: Prof. Ersoy'dan İstanbul depremi açıklaması! Faylar harekete mi geçti? Düzce, Erzurum ve Tokat depremi... 20.11.2021 | 11:18
Muska ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı 00:14
Muska ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı 20.11.2021 | 10:43
SON DAKİKA Müslüme Bebek nasıl öldü? Olay yeri canlı yayınla kamerada... Müge Anlı endişesini açıklamıştı 03:25
SON DAKİKA Müslüme Bebek nasıl öldü? Olay yeri canlı yayınla kamerada... Müge Anlı endişesini açıklamıştı 20.11.2021 | 10:37
Bursa’da akılalmaz kaza araç kamerasına böyle yansıdı 02:13
Bursa'da akılalmaz kaza araç kamerasına böyle yansıdı 20.11.2021 | 10:28
İstanbul Pendik’te teslimat yapan moto kuryenin motosikletinin çalındığı anlar kamerada 02:07
İstanbul Pendik’te teslimat yapan moto kuryenin motosikletinin çalındığı anlar kamerada 20.11.2021 | 10:28
Ölü bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal olayında son dakika! Müge Anlı’da gündem olmuştu CANLI YAYIN 03:25
Ölü bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal olayında son dakika! Müge Anlı'da gündem olmuştu CANLI YAYIN 20.11.2021 | 10:08
SON DAKİKA: Manisa’da kan donduran vahşet! 01:55
SON DAKİKA: Manisa'da kan donduran vahşet! 20.11.2021 | 09:06
Helikopterden tespit edildiler! 37 sürücüye 7 bin 368 lira ceza... 01:07
Helikopterden tespit edildiler! 37 sürücüye 7 bin 368 lira ceza... 20.11.2021 | 09:28

Alkazar sineması yenilendi. Nike tarafından Hope Alkazar adıyla bir kültür sanat merkezi haline dönüştürüldü. Ve dijital sanatın dünyaca ünlü ismi Refik Anadol bu merkeze yaraşır bir çalışmaya imza attı. Hafızasında sayısız hatırayı saklayan, İstanbul'un köklü geçmişe sahip mekanlarından biri olan eski Alkazar Sineması rüya görseydi bu rüya neleri içerirdi? diye yola çıktı ve 150 Türk filmini tek tek izlereyek, geliştirdiği bir algoritmayla bir eser oluşturdu. Yapay sinir ağlarını ve en son yapay zeka teknolojilerini kullanan Refik Anadol Studio'nun iki bölümden oluşan yeni projesine Alkazar Rüyası ismi verildi. Eserde Tarık Akan'dan Kadir İnanır'a, Şener Şen'den Cem Yılmaz'a, Türk sinemasının özellikle Yeşilçam'ın hepimizin hayatına dokunan kareleri var. Ama tek bir kişi eksik... Kemal Sunal filmlerinin birçoğunun haklarının sahibi olan Arzu Film, ustaya ait karelerin kullanılmasına izin vermemiş. Refik Anadol ile yeni projelerini konuştuk.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA