Refik Anadol "En güzel eserlerim İstanbul'a kısmet oluyor... Hollywood kıskanacak... Kemal Sunal olmalıydı..."

Alkazar sineması yenilendi. Nike tarafından Hope Alkazar adıyla bir kültür sanat merkezi haline dönüştürüldü. Ve dijital sanatın dünyaca ünlü ismi Refik Anadol bu merkeze yaraşır bir çalışmaya imza attı. Hafızasında sayısız hatırayı saklayan, İstanbul'un köklü geçmişe sahip mekanlarından biri olan eski Alkazar Sineması rüya görseydi bu rüya neleri içerirdi? diye yola çıktı ve 150 Türk filmini tek tek izlereyek, geliştirdiği bir algoritmayla bir eser oluşturdu. Yapay sinir ağlarını ve en son yapay zeka teknolojilerini kullanan Refik Anadol Studio'nun iki bölümden oluşan yeni projesine Alkazar Rüyası ismi verildi. Eserde Tarık Akan'dan Kadir İnanır'a, Şener Şen'den Cem Yılmaz'a, Türk sinemasının özellikle Yeşilçam'ın hepimizin hayatına dokunan kareleri var. Ama tek bir kişi eksik... Kemal Sunal filmlerinin birçoğunun haklarının sahibi olan Arzu Film, ustaya ait karelerin kullanılmasına izin vermemiş. Refik Anadol ile yeni projelerini konuştuk.