Video Yaşam Rezidans gaspçılarından ilginç savunma: Bizimkisi bir aşk hikayesi | Video

Rezidans gaspçılarından ilginç savunma: Bizimkisi bir aşk hikayesi | Video

Rezidans gaspçılarından ilginç savunma: Bizimkisi bir aşk hikayesi | Video
20.10.2020 | 18:15

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Kahramanmaraş’ta bir rezidans dairesinde bir vatandaşı silah ve bıçakla gasp ederek kayıplara karışan şüpheliler yakalandı. Zanlılar adliyeden cezaevine nakilleri sırasında gazetecilere “Bizimkisi bir aşk hikayesi, bu aşka burada ara versek de devam eder” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde bir rezidans dairesinde kalan vatandaşın silahla ve bıçakla gasp edilmesi olayı polis ekipleri tarafından aydınlatıldı.
Merkez Dulkadiroğlu İlçesi bağlı İsmetpaşa mahallesindeki rezidansta yaşayan Ayvaz T. Sabah saatlerinde kapısını çalan silahlı ve bıçaklı kimliği belirsiz kişilerce içinde para bulunan cüzdanını ve cep telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçtı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı araştırma yaptı. Polis, eşkâl bilgileri ve MOBESE kameralarından olaya karışan biri kadın, 3 şüphelinin kimliğini aynı gün belirledi. Şüphelilerin tespit edilen bekâr evine baskın yapan polis, araçlarında da detaylı arama yaptı. Evde yapılan aramada gasp edilen cüzdan, cep telefonu, olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Suç kayıtları da olduğu anlaşılan şüpheliler Harun N. (27), Ekrem Y. (25) ve Kadriye T.(23) gözaltına alındı.

"BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ"

Şüpheli Kadriye T. beyanında, Ayvaz T. ile daha önce uyuşturucu alışverişi yaptığını, olay günü yanındaki 2 şahsın silahla eve girerek gasp yaptıklarını iddia etti. Tüm 3 şüpheli hakkında uyuşturucu suçundan da adli işlem yapıldı. Gasp suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Öte yandan, zanlılar adliyeden cezaevine nakilleri sırasında gazetecilere "Bizimkisi bir aşk hikayesi, bu aşka burada ara versek de devam eder" dedi.

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