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Rize'de heyelan! 1 ölü, 3 yaralı | Video

Rize'de heyelan! 1 ölü, 3 yaralı | Video

19.11.2024 | 09:12

Rize Çayeli'nin Eskipazar Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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