Video Yaşam Rize’de şiddetli sağanak toprak kaymasına neden oldu | Video
Rize’de şiddetli sağanak toprak kaymasına neden oldu | Video

Rize’de şiddetli sağanak toprak kaymasına neden oldu | Video

04.10.2021 | 13:19

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Rize’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Güneysu ilçesinin Kıbledağı köyünde toprak kaydı. Çay tarlasında meydana gelen toprak kayması vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Pazartesi günü İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Karadeniz illeri, Kars, Iğdır ve Ağrı'da şiddetli yağış beklendiği belirtilmişti. Uyarının üzerinden çok geçmeden sağanak yağış Rize'de şiddetini artırarak etkisini göstermeye başladı.

İl merkezinde yollarda göllenme yaşanırken sürücüler zor anlar yaşadı. Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyünde ise şiddetli yağışın etkisiyle bir çay tarlasında toprak kayması meydana geldi. Resul Köse'ye ait çay tarlasındaki heyelan anını orada yaşayan kişiler tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölgede yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.

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