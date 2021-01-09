RTEÜ'nün yerli ve milli buluşu patent aldı

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğretim üyelerinin geliştirdiği 'Düz plakalı atımlı ısı borusu' başlıklı buluş Türk Patent ve Marka Kurumundan incelemeli patent aldı. Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Avcı "Tamamen yerli imkanlarla yaptığımız buluşla, yerlileşme ve millileşme sürecine katkıda bulunmak istedik" dedi.

RTEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mete Avcı, Doç. Dr. Burak Markal ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Aydın, 'Düz plakalı atımlı ısı borusu' başlıklı buluş Türk Patent ve Marka Kurumundan incelemeli patent aldı. Buluş, elektronik ve elektro-mekanik sistemlerin soğutulmasına yönelik savunma sanayisi başta olmak üzere, bilgisayar teknolojileri, otomotiv, havacılık ve uzay sanayisi gibi birçok alanda kullanılabilecek. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen cihaz, mevcut sistemlere kıyasla, yüksek ısıl performans, açısal konumdan bağımsız çalışabilme, düşük maliyet, üretim kolaylığı ve üretim esnekliği sunma potansiyelleri özelliğine sahip.



"YERLİLEŞME VE MİLLİLEŞME SÜRECİNE KATKIDA BULUNMAK İSTEDİK"

Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Avcı "Bu cihazlarda yurt dışına bağımlı haldeyiz. Bu konuyu seçmemizin önemli etkenlerinden biridir bu. Biz tamamen yerli imkanlarla, hiçbir dış katkı almadan ısı borusu üretimimizi gerçekleştirdik. Bu çalışma bir proje ürünü olarak açığa çıktı. İlgili sistemin performans testlerini gerçekleştirdik. Bu testler sonucunda mevcutlara kıyasla daha başarılı sonuçlar sunduğunu da gördük. RTEÜ olarak Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedef doğrultusunda, yerlileşme ve millileşme sürecine katkıda bulunmak istiyoruz. Geliştirmiş olduğumuz sistemin uygulama da birçok karşılığı var. Özellikle bilgisayar ve beyaz eşya üreticileri, sistemimizin yer alabileceği sektörler arasındadır" dedi.



"DÜŞÜK MALİYET, ÜRETİM KOLAYLIĞI VE ÜRETİM ESNEKLİĞİNE SAHİP"

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Markal "Patentini aldığımız ürün özgün geometriye ve çalışma mekanizmasına sahip. TÜBİTAK projesi kapsamında cihazın üretimini yaptık, AR-GE faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde yürüttük. Geliştirilen cihaz, dışarıdan herhangi bir mekanik güç uygulamadan, pompa kullanmadan, kendi kendine çalışabilen, gelişmiş sistemlerdeki elektronik çiplerin soğutulması amacıyla kullanılabilecek bir cihazdır. Uzay ve havacılık, savunma, bilgisayar, otomotiv, beyaz eşya ve benzeri gelişmekte olan sektörlerdeki en büyük problemlerden biri, küçülen boyutlara bağlı olarak, elektronik bileşenlerde/sistemlerde gittikçe artan ısı akısı problemidir. Çalışma esnasında, elektronik bileşenlerden istenilen düzeyde uzaklaştırılamayan atık ısı, sistemin performansının düşmesine, ömrünün kısalmasına ve fiziksel bozulmaya sebep olmaktadır. Patent kapsamındaki ürün, ilgili problemi çözmeye yönelik en modern, popüler ısıl kontrol yöntemleri arasında olup; mini/mikro boyutlarda yüksek ısı süpürme performansı sunabilmektedir. Geliştirilen cihaz, mevcut sistemlere kıyasla, yüksek ısıl performans, açısal konumdan bağımsız çalışabilme, düşük maliyet, üretim kolaylığı ve üretim esnekliği sunma potansiyellerine sahiptir" açıklamasında bulundu.

