Video Yaşam SABAH TV, Hatay Altınözü'nde deprem sonrası 50 metre genişliğinde oluşan vadiyi görüntüledi | Video
SABAH TV, Hatay Altınözü'nde deprem sonrası 50 metre genişliğinde oluşan vadiyi görüntüledi | Video

SABAH TV, Hatay Altınözü'nde deprem sonrası 50 metre genişliğinde oluşan vadiyi görüntüledi | Video

16.02.2023 | 09:59

SABAH TV, Hatay Altınözü'nde deprem sonrası 50 metre genişliğinde oluşan vadiyi görüntüledi. Bir vatandaş korku dolu anları anlattı. Muhammed Fatih Gediman-Ertuğrul Yan / sabah.com.tr

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