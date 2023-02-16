SABAH TV, Hatay Altınözü'nde deprem sonrası 50 metre genişliğinde oluşan vadiyi görüntüledi | Video
SABAH TV, Hatay Altınözü'nde deprem sonrası 50 metre genişliğinde oluşan vadiyi görüntüledi. Bir vatandaş korku dolu anları anlattı. Muhammed Fatih Gediman-Ertuğrul Yan / sabah.com.tr
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