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SABAH'tan Kur’an-ı Kerim ve çocuklar için

SABAH'tan Kur’an-ı Kerim ve çocuklar için "Dinimi Öğreniyorum" serisi

05.02.2025 | 15:59

SABAH'tan Ramazan ayında, sadece 19 kupona, rahle boy, bilgisayar dizgili, deri kapaklı, renkli baskılı Kur’an-ı Kerim. Ayrıca çocuklarımızın dinimizle bağ kurmasını amaçlayan eğitici, öğretici resimli kitaplar. ​

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