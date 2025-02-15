Şarja takılı telefon alev alınca panikledi, telefonu pencereden dışarı attı! | Video
Arnavutköy'de bir iş yerinde şarja takılı olan telefon bir anda alev aldı. İş yerinde bulunan bir kişi yanan telefonu pencereden dışarı attı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı
Olay, 9 Şubat Pazar günü Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde şarja takılı olan telefon bir anda patlayarak alev aldı. Patlama sesini duyan 2 kişi telefonun bulunduğu odaya girdi. Yanan telefonu gören kişi maşa ile telefonu tutarak pencereden dışarıya attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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