Video Yaşam Şarja takılı telefon alev alınca panikledi, telefonu pencereden dışarı attı! | Video
Şarja takılı telefon alev alınca panikledi, telefonu pencereden dışarı attı! | Video

Şarja takılı telefon alev alınca panikledi, telefonu pencereden dışarı attı! | Video

15.02.2025 | 12:17

Arnavutköy'de bir iş yerinde şarja takılı olan telefon bir anda alev aldı. İş yerinde bulunan bir kişi yanan telefonu pencereden dışarı attı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Olay, 9 Şubat Pazar günü Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde şarja takılı olan telefon bir anda patlayarak alev aldı. Patlama sesini duyan 2 kişi telefonun bulunduğu odaya girdi. Yanan telefonu gören kişi maşa ile telefonu tutarak pencereden dışarıya attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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