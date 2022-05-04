Seda Sayan Paris sokaklarında gelinlikle gezdi, sosyal medya sallandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Yalova’ya şehit ateşi düştü | Video 04.05.2022 | 12:25
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Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü | Video 04.05.2022 | 12:06
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Çaldığı bisikletle 24 kilometre yol yapan hırsız yakalandı | Video 04.05.2022 | 11:57
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Adana’da hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 04.05.2022 | 11:57
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Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı | Video 04.05.2022 | 10:45
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Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı | Video 04.05.2022 | 10:42
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Saklı cennet Yedigöller’de mest eden manzara | Video 04.05.2022 | 10:42
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3 kızını vahşice öldüren koca, eşine kuma teklif etmiş | Video 04.05.2022 | 10:44
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Sürücüyle, çarptığı yayanın tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 04.05.2022 | 09:49
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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! İnternet üzerinden satacaklardı | Video 04.05.2022 | 09:49
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İstanbul Şişli'de alev alev yanan otomobil kamerada 04.05.2022 | 09:25
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Ankara’da başından silahla vurulmuş kadının cansız bedenine ulaşıldı | Video 04.05.2022 | 09:23
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Çaldığı taksi ile 5 araca çarptı | Video 04.05.2022 | 09:20
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Yozgat’ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı | Video 04.05.2022 | 01:25
Balayını Paris'te geçiren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaparken görüntülendi. Gülşah Saraçoğlu'nun tasarladığı gelinlik büyük beğeni aldı.