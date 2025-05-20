Şerit ihlalinin kazaya neden olduğu anlar kamerada
Batman’ın Kozluk ilçesinde sürücünün şerit ihlali yaparak kazaya neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya neden olan şerit ihlali anları seyir halinde olan otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin manevrası sonrası, başka otomobilin kontrolden çıkarak yoldan savrulduğu ve takla attığı anlar görüldü.
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