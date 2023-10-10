Sevan Nişanyan İsrail'e festival tepkisi | Video

İsrail-Filistin çatışmasını değerlendiren Ermeni yazar Sevan Nişanyan'dan İsrail sınırındaki barış festivaline çok sert bir yorum geldi. Nişanyan, "Yıllardır insanlarının bombalandığı, aç bırakıldığı, evlerinden bile çıkarılmadığı Gazze'nin tam karşısına, dikenli tellerin ötesine 'barış için festival' yapmak nasıl bir namussuzluk ve alçaklıktır?" dedi.