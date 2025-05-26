Seyir halindeki tır böyle devrildi | Video 26.05.2025 | 12:25 Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında tırın devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kahramanmaraş - Göksun karayolu Edebiyat Yolu Tekir mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada şoför yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise ise arkadan gelen bir araçta bulunan yolcunun cep telefonu kamerasında yansıdı.