Seyir halindeki tır böyle devrildi | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında tırın devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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