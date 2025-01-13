Sibirya soğukları Sarımehmet Barajı'nı dondurdu | Video
Van'da etkili olan Sibirya soğuklardan dolayı Sarımehmet Barajı'nın yüzeyi dondu.
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