Video Yaşam Şiddetli lodos halı sahayı yerle bir etti | Video
Şiddetli lodos halı sahayı yerle bir etti | Video

Şiddetli lodos halı sahayı yerle bir etti | Video

21.11.2024 | 08:47

Bursa'da etkisini artıran şiddetli lodos, millet bahçesinde bulunan bir halı sahayı yerle bir etti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nde yaptığı uyarıların ardından şiddetli lodos Bursa'yı vurdu. Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Soğanlı Millet Bahçesi'nin içindeki halı saha, şiddetli lodos yüzünden yerle bir oldu. Yıkılan halı sahayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye personelleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye personelleri de yerle bir olan halı sahada çalışma başlattı.
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