Şiddetli lodos halı sahayı yerle bir etti | Video
Bursa'da etkisini artıran şiddetli lodos, millet bahçesinde bulunan bir halı sahayı yerle bir etti.
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