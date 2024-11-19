Sipariş teslim eden kurye, ayakkabıları böyle çaldı | Video 19.11.2024 | 11:27 Beyoğlu’nda bir binaya getirdiği yemek siparişini teslim eden kurye, çıktığı üst kattaki dairenin önünden bir çift ayakkabı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 28 Ekim Pazartesi günü saat 22.20 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki bir binanın zemin katında oturan Nurcan K. yemek siparişi verdi. Bir süre sonra binaya giren kurye, yemeği zemin katın kapısına bıraktıktan sonra Nurcan K.'ya telefonla bilgi verdi. Ardından dışarıya çıkmayan kurye, binanın üst katlarında dolaşmaya başladı.

SİPARİŞİ TESLİM EDİP AYAKKABIYI ÇALDI

O sırada bir dairenin önündeki ayakkabıları inceleyen kurye, bir üst kata daha çıkıp geri döndükten sonra bir çift ayakkabı çaldı. Kurye, daha sonra binadan ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan ayakkabı sahibininin emniyete giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.