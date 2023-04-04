Şişli'de 73 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan İETT şoförünün 6 yıl hapsi istendi! | Video
Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Remezan Taner'e çarparak ölümüne neden olan İETT otobüsü şoförü Ahmet Tunç'un 6 yıla kadar hapsi talep edildi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Ağustos 2021'de saat 15.30 sıralarında otobüs sürücüsü Ahmet T'nin Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Harbiye istikametinden Osmanbey'e doğru seyir halinde olduğu belirtildi. Harbiye Askeri Müzesi hizasına geldiği esnada otobüs şoförünün tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu, yolun gidiş istikametine doğru sağ taraftan karşıya geçmek üzere hareket eden yaya Remezan Taner'e çarptığı ve hayatını kaybettiği anlatıldı. Bilirkişi raporuna göre, şoförün asli kusurlu olduğu belirtilerek şüpheli Ahmet Tunç'un "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.
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