Video Yaşam Şişli'de 73 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan İETT şoförünün 6 yıl hapsi istendi! | Video
Şişli'de 73 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan İETT şoförünün 6 yıl hapsi istendi! | Video

Şişli'de 73 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan İETT şoförünün 6 yıl hapsi istendi! | Video

04.04.2023 | 12:46

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Remezan Taner'e çarparak ölümüne neden olan İETT otobüsü şoförü Ahmet Tunç'un 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

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İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ahmet Tunç ve avukatı katıldı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu. Rapora göre Ahmet Tunç kazada tali kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Sanık Tunç Adli Tıp Kurumu'nun raporunu kabul etmediğini söyledi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Ahmet Tunç'un İETT otobüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan Remezan Taner'e çarparak ölümüne sebebiyet verdiğini belirtti. Savcı, Tunç'un "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Ağustos 2021'de saat 15.30 sıralarında otobüs sürücüsü Ahmet T'nin Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Harbiye istikametinden Osmanbey'e doğru seyir halinde olduğu belirtildi. Harbiye Askeri Müzesi hizasına geldiği esnada otobüs şoförünün tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu, yolun gidiş istikametine doğru sağ taraftan karşıya geçmek üzere hareket eden yaya Remezan Taner'e çarptığı ve hayatını kaybettiği anlatıldı. Bilirkişi raporuna göre, şoförün asli kusurlu olduğu belirtilerek şüpheli Ahmet Tunç'un "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

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