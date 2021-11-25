Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya başladı | Video

SİVAS'ta 2 gündür etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İl genelinde kar yağışı nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta birkaç gündür aralıklarla etkili olan yağmurun ardından kar yağışı görüldü. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda da aksamalara yol açtı. Kar yağışı nedeniyle Akıncılar ilçesinde 3, Doğanşar'da 2 ve Suşehri'nde 1 olmak üzere 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.Sivas kent merkezine 58 kilometre mesafedeki Yıldız Dağı Koş Sporları Merkezi'nde de geceden itibaren kar yağışı görüldü. Karla birlikte merkez tamamen beyaz örtü ile kaplandı.