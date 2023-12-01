Siverek’te vinç şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı | Video
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir vinç kontrolden çıkarak şarampole devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.
Kazada araç sürücüsü ile birlikte Yunus Emre G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrası Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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