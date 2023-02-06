Video Yaşam SON DAKİKA: 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ilde etkili oldu! Malatya'dan CANLI YAYIN
SON DAKİKA: 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ilde etkili oldu! Malatya'dan CANLI YAYIN

SON DAKİKA: 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ilde etkili oldu! Malatya'dan CANLI YAYIN

06.02.2023 | 08:32

Malatya'dan deprem bölgesinden canlı yayınla son dakika görüntüleri...

VİDEO DEVAM EDİYOR
CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

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