SON DAKİKA: Altında fiyatlarında sert düşüş! Gram altın fiyatları daha ne kadar düşecek? Altın Uzmanı canlı yayında açıkladı!

Son dakika haberleri... Gram altın fiyatlarında (9 Ağustos 2021 Pazartesi) son durum: Gram altın fiyatlarındaki düşüş ne kadar devam edecek? Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş canlı yayınında; gram ve ons altın fiytaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu...