Video Yaşam SON DAKİKA: Bakanlık yurt dışı ilaç rantını bozdu! İlaç kılavuzundaki değişiklikle kalitesiz ilaç ihracatı önlendi | Video
SON DAKİKA: Bakanlık yurt dışı ilaç rantını bozdu! İlaç kılavuzundaki değişiklikle kalitesiz ilaç ihracatı önlendi | Video

SON DAKİKA: Bakanlık yurt dışı ilaç rantını bozdu! İlaç kılavuzundaki değişiklikle kalitesiz ilaç ihracatı önlendi | Video

09.01.2023 | 11:08

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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilaç kılavuzundaki değişiklikle kalitesiz ilaç ithalatı önlendi. Yurt dışından kalitesiz ilaç getirildiği iddiaları hakkında da Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu.

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