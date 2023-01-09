SON DAKİKA: Bakanlık yurt dışı ilaç rantını bozdu! İlaç kılavuzundaki değişiklikle kalitesiz ilaç ihracatı önlendi | Video

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilaç kılavuzundaki değişiklikle kalitesiz ilaç ithalatı önlendi. Yurt dışından kalitesiz ilaç getirildiği iddiaları hakkında da Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu.