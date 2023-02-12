SON DAKİKA! Depremde can kaybı 29 bin 605'e yükseldi | Video
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 80 bin 278 yaralımız var. Diğer yandan depremden etkilenen illerden inanılması güç kurtarma haberleri gelmeye devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:05
00:50
SON DAKİKA! Depremde can kaybı 29 bin 605'e yükseldi | Video 12.02.2023 | 17:00
05:58
Sarıgül nineden depremzedelere bir düve daha | Video 12.02.2023 | 16:26
05:24
00:11
03:51
01:12
138 saat sonra kurtarılan İkranur'un mutluluğu kamerada | Video 12.02.2023 | 15:49
03:26
02:06
01:46
01:12
03:27
21 yaşındaki Rukiye 153. saatte kurtarıldı | Video 12.02.2023 | 13:27
02:35
00:30
Şanlıurfa'da güvenlik kamerası depremin şiddetini gözler önüne serdi | Video 12.02.2023 | 14:15
00:56
01:48
Gönüllü arama kurtarma ekibi enkaz altından 8 kişiyi kurtardı | Video 12.02.2023 | 14:02
01:08
02:03
Halk TV muhabiri vatandaşı eleştiriye yönlendirmeye çalıştı | Video 12.02.2023 | 13:44
03:11
AFAD gönüllüsü: "Baraj patladı yalanı, çalışmaları aksattı" | Video 12.02.2023 | 13:25