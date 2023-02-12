SON DAKİKA! Depremde can kaybı 29 bin 605'e yükseldi | Video

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 80 bin 278 yaralımız var. Diğer yandan depremden etkilenen illerden inanılması güç kurtarma haberleri gelmeye devam ediyor.