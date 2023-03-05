Video Yaşam SON DAKİKA! Düzce depremi korkuttu! Az önce Düzce’de deprem mi oldu? Son depremler listesi | Video
SON DAKİKA! Düzce depremi korkuttu! Az önce Düzce’de deprem mi oldu? Son depremler listesi | Video

SON DAKİKA! Düzce depremi korkuttu! Az önce Düzce’de deprem mi oldu? Son depremler listesi | Video

05.03.2023 | 15:10

Düzce deprem ile sallandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Düzce Yeşilova-Gölyaka merkezli bir deprem yaşandı. Yüzyılın felaketi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. 5 Mart 2023 AFAD ve Kandilli ile gelişmeler takip ediliyor.

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