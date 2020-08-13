Son Dakika Haberi | Koronavirüsten koruyan yerli ve milli robot okulun kapısını kilitleyip... | Video

Son dakika | Ordu'da öğretmenlerin öğrencileri için yaptıkları yerli ve milli robot, okul kapısında koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele ediyor! Yerli ve milli robot okul kapısında ateş ölçüp, dezenfektan sıkıyor ve ateşi yüksek öğrencileri kaopıları kilitleyerek okula almıyor. İşte Ordulu yerli ve milli robotun ismini ise öğrencilerin koyacağı açıklandı. İşte corona virüse (Covid-19) karşı mücadele eden yerli ve milli robotun faaliyetleri...