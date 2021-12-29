SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta 18 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var... Olay yerinden canlı yayın... | Video
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Son Dakika Haber... İstanbul Esenyurt'ta 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı. Pencere ve balkonlara çıkanlar yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.