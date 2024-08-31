SON DAKİKA | İstanbul Esenyurt'ta sitede yangın | CANLI YAYIN 31.08.2024 | 13:05 Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta bir sitedeki 33 katlı binada yangın çıktı! VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Esenyurt'ta 33 katlı bir binanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin binada mahsur kalanları tahliye çalışması sürüyor.