SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü! Olay yerinden ilk görünüler CANLI YAYIN
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Son dkaika haberleri... İstanbul Zeytinburnu'nda boşaltılan bina çöktü. Bazı araçların çöken binanın enkazı altına kaldığı ve olayda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anı görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri... İstanbul Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anına ait en net görüntüler ortaya çıktı