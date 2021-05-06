Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndan çöken bina dehşetini olayın tanıkları anlattı | CANLI YAYIN |

SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndan çöken bina dehşetini olayın tanıkları anlattı | CANLI YAYIN |

SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndan çöken bina dehşetini olayın tanıkları anlattı | CANLI YAYIN |
06.05.2021 | 10:55

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Son dakika haberleri... İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde çöken 5 katlı binada enkaz altında kalmaktan kurtulan görgü tanıkları yaşadıkları korku dolu anları anlattılar...

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