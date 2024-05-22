Video Yaşam Son Dakika: İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne operasyon! Barış Boyun gözaltına alındı | Video
Son Dakika: İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne operasyon! Barış Boyun gözaltına alındı | Video

Son Dakika: İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne operasyon! Barış Boyun gözaltına alındı | Video

22.05.2024 | 11:46

Son dakika haberi... İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişinin gözaltına aldığı bildirildi.

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