Son Dakika: 'Katil Kasap'ın suç ortağı da yakalandı | Video

Son dakika haberi: İstanbul’da yılbaşı gecesi yabancı turistlere ve turizm tesislerine yönelik terör saldırısı hazırlığında olan ve tehdit videosu çeken ikinci terörist de yakalandı. Katil Kasap kod adlı M.A. isimli terörist de yılbaşından iki gün önce yakalanarak tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyeti; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Yılbaşında İstanbul başta olmak üzere ülkemizde bulunan yabancı turistlere ve turizm tesislerine yönelik terör saldırısı hazırlığında olan Katil Kasap kod adlı M.A. isimli terörist ile birlikte tehdit videosu çeken F.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Başakşehir İlçesi'nde yakalanan Suriye uyruklu F.M. adlı terörist İstanbul Emniyeti'ne getirildi.

M.A. isimli terörist de yılbaşından iki gün önce yakalanmış ve tutuklanmıştı.