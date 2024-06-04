SON DAKİKA! Kayseri'de eğitim uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video
Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Mürettabattan haber alınamadığı bildirildi. MSB yaptığı açıklamada, arama - kurtarma çalışmalarına başlanıldığını açıkladı.
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