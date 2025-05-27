SON DAKİKA! Marmaris’te orman yangını | Video
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.
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