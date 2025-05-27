Video Yaşam SON DAKİKA! Marmaris’te orman yangını | Video
SON DAKİKA! Marmaris’te orman yangını | Video

SON DAKİKA! Marmaris’te orman yangını | Video

27.05.2025 | 15:36

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Hisarönü Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerleşim yerine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilirken, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı. Rüzgârın etkisiyle yayılma riski bulunan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otobüs şoförünün Heimlich manevrası bebeği hayatını böyle kurtardı | Video 05:12
Otobüs şoförünün Heimlich manevrası bebeği hayatını böyle kurtardı | Video 27.05.2025 | 16:26
İstanbul’un fethi etkinleri çerçevesinde SOLOTÜRK İstanbul’da prova uçuşu yaptı | Video 04:32
İstanbul'un fethi etkinleri çerçevesinde SOLOTÜRK İstanbul'da prova uçuşu yaptı | Video 27.05.2025 | 16:26
Esenler’de 4. kez temizlenen daireden 7 kamyon çöp çıkarıldı | Video 05:04
Esenler’de 4. kez temizlenen daireden 7 kamyon çöp çıkarıldı | Video 27.05.2025 | 16:25
Feci görüntüler ortaya çıktı! Erzurum’da beton mikserinin araçlara çarpma anı kamerada | Video 00:25
Feci görüntüler ortaya çıktı! Erzurum'da beton mikserinin araçlara çarpma anı kamerada | Video 27.05.2025 | 15:51
SON DAKİKA! Marmaris’te orman yangını | Video 00:53
SON DAKİKA! Marmaris’te orman yangını | Video 27.05.2025 | 15:36
Sarrafı soymaya çalışan bankacı: Sıkıntı içinde yaşamak zoruma gitti | Video 01:18
Sarrafı soymaya çalışan bankacı: "Sıkıntı içinde yaşamak zoruma gitti" | Video 27.05.2025 | 15:26
Sapanca’da 2 kişiyi yaralayan maskeli 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 01:38
Sapanca'da 2 kişiyi yaralayan maskeli 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 27.05.2025 | 14:47
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden sanığa iki buçuk yıl hapis | Video 06:36
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanığa iki buçuk yıl hapis | Video 27.05.2025 | 13:40
Hırsız yakalanınca çalışanın parmağını ısırdı, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi | Video 02:40
Hırsız yakalanınca çalışanın parmağını ısırdı, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi | Video 27.05.2025 | 12:58
Lüks aracıyla drift atan sürücü yakalandı | Video 01:06
Lüks aracıyla drift atan sürücü yakalandı | Video 27.05.2025 | 12:35
Sahte altınları 12 kuyumcuya böyle sattı! | Video 03:14
Sahte altınları 12 kuyumcuya böyle sattı! | Video 27.05.2025 | 12:22
Beton mikserinin araçlara çarpma anı kameraya yansıdı | Video 00:25
Beton mikserinin araçlara çarpma anı kameraya yansıdı | Video 27.05.2025 | 12:10
50 kilo midye şehirlerarası otobüsün teknik takibiyle ele geçirildi | Video 01:42
50 kilo midye şehirlerarası otobüsün teknik takibiyle ele geçirildi | Video 27.05.2025 | 12:02
Aksaray’da 8 kişinin yaralandığı trafik kazası kavgasında 4 tutuklama | Video 06:11
Aksaray'da 8 kişinin yaralandığı trafik kazası kavgasında 4 tutuklama | Video 27.05.2025 | 11:34
Samsun merkezli ’Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu: 23 gözaltı | Video 01:54
Samsun merkezli 'Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 23 gözaltı | Video 27.05.2025 | 11:34
25 yaşındaki eşini tek kurşunla öldürdü! KADES’e basacağını sandım | Video 03:24
25 yaşındaki eşini tek kurşunla öldürdü! "KADES'e basacağını sandım" | Video 27.05.2025 | 11:23
Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı! Papara’ya operasyon anları polis kamerasında | Video 00:38
Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı! Papara'ya operasyon anları polis kamerasında | Video 27.05.2025 | 10:37
Adana’da 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi | Video 03:20
Adana'da 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi | Video 27.05.2025 | 10:34
Kağıthane’de kanlı pusu kamerada! Araca kurşun yağdırdılar, sürücü hayatını kaybetti | Video 01:16
Kağıthane'de kanlı pusu kamerada! Araca kurşun yağdırdılar, sürücü hayatını kaybetti | Video 27.05.2025 | 10:34
Kağıthane’de kanlı pusu kamerada | Video 05:58
Kağıthane’de kanlı pusu kamerada | Video 27.05.2025 | 10:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY