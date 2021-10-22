Video Yaşam Son dakika! Müge Anlı'da DJ Mehmet Karahan olayında şok! Abla Fatma Karadağ yürekleri ağza getirdi! | Video
Son dakika! Müge Anlı'da DJ Mehmet Karahan olayında şok! Abla Fatma Karadağ yürekleri ağza getirdi! | Video

Son dakika! Müge Anlı'da DJ Mehmet Karahan olayında şok! Abla Fatma Karadağ yürekleri ağza getirdi! | Video

22.10.2021 | 15:43

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Müge Anlı'da DJ Mehmet Karahan olayı masaya yatırıldı. "Kardeşimin cesedini çiçek gibi suladık" diyerek herkesin tepkisini çeken Fatma Karadağ, fenalaştı. Önce hastaneye daha sonra ise kaldığı yere götürülen Karadağ, otomobilden atlamak istedi...

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