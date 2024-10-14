SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar ile Narin’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Narin'in annesi, ağabeyi ve amcasının da olduğu 12 kişi tutuklanırken sır cinayet bir türlü aralanamadı. Narin'in katilini bulmak için yürütülen soruşturmada yeni kamera kayıtları ortaya çıktı. Dosyaya giren görüntüler arasında "Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan aldım" diyen Nevzat Bahtiyar ile küçük kızın son anları da vardı.
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