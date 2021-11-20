SON DAKİKA: Prof. Ersoy'dan İstanbul depremi açıklaması! Faylar harekete mi geçti? Düzce, Erzurum ve Tokat depremi...
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Son dakika haberleri... YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, art arda meydana gelen Düzce, Erzurum ve Tokat depremlerinin ardından beklenen İstanbul depremi ile ilgili önemli açıklmalarda bulundu...
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