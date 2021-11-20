SON DAKİKA: Prof. Ersoy'dan İstanbul depremi açıklaması! Faylar harekete mi geçti? Düzce, Erzurum ve Tokat depremi...

Son dakika haberleri... YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, art arda meydana gelen Düzce, Erzurum ve Tokat depremlerinin ardından beklenen İstanbul depremi ile ilgili önemli açıklmalarda bulundu...

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