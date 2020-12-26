Video Yaşam SON DAKİKA! Şanlıurfa'daki 5 kişinin öldüğü arazi kavgası dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA! Şanlıurfa'daki 5 kişinin öldüğü arazi kavgası dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA! Şanlıurfa'daki 5 kişinin öldüğü arazi kavgası dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video
26.12.2020 | 17:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi | Video 00:12
Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi | Video 26.12.2020 | 22:00
ABD’de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı | Video 00:28
ABD’de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı | Video 26.12.2020 | 19:17
Antalya'da ilginç olay! 'Gel çay içelim' teklifiyle intihardan vazgeçti! | Video 01:10
Antalya'da ilginç olay! 'Gel çay içelim' teklifiyle intihardan vazgeçti! | Video 26.12.2020 | 18:07
SON DAKİKA! Şanlıurfa'daki 5 kişinin öldüğü arazi kavgası dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:12
SON DAKİKA! Şanlıurfa'daki 5 kişinin öldüğü arazi kavgası dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.12.2020 | 17:21
Son Dakika Haberleri | Marmara Depremi'nin eli kulağında! 7.5'e varabilecek depremler... | Video 02:42
Son Dakika Haberleri | Marmara Depremi'nin eli kulağında! 7.5'e varabilecek depremler... | Video 26.12.2020 | 16:37
SON DAKİKA: Türk televizyonlarında ilk! Koronavirüs aşısının mucidi Türk Profesör Uğur Şahin canlı yayında | Video 16:33
SON DAKİKA: Türk televizyonlarında ilk! Koronavirüs aşısının mucidi Türk Profesör Uğur Şahin canlı yayında | Video 26.12.2020 | 16:44
Son dakika! Şanlıurfa'da arazi kavgası dehşeti: 5 ölü, 2 yaralı | Video 01:47
Son dakika! Şanlıurfa'da arazi kavgası dehşeti: 5 ölü, 2 yaralı | Video 26.12.2020 | 15:45
Van'da 3.8 şiddetinde deprem | Video 02:21
Van'da 3.8 şiddetinde deprem | Video 26.12.2020 | 15:28
Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı | Video 06:07
Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı | Video 26.12.2020 | 15:34
Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi | Video 01:16
Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi | Video 25.12.2020 | 17:26
Son Dakika: Tavuk çiftliğinde kumarhane! Koronavirüs yasağı varken kumar oynayan yüze yakın kişi yakalandı! | Video 01:26
Son Dakika: Tavuk çiftliğinde kumarhane! Koronavirüs yasağı varken kumar oynayan yüze yakın kişi yakalandı! | Video 26.12.2020 | 14:01
SON DAKİKA! Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem... Deprem sonrası ilk görüntüler | Video 02:02
SON DAKİKA! Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem... Deprem sonrası ilk görüntüler | Video 26.12.2020 | 14:49
Bursa'da koronavirüs nedeniyle emzirme odasına birlikte alınmayan anne ve kızı hemşireye saldırdı | Video 09:08
Bursa'da koronavirüs nedeniyle emzirme odasına birlikte alınmayan anne ve kızı hemşireye saldırdı | Video 26.12.2020 | 13:38
Hakkari'de yaban keçisinin karla mücadelesi böyle görüntülendi | Video 00:22
Hakkari'de yaban keçisinin karla mücadelesi böyle görüntülendi | Video 26.12.2020 | 13:19
Yasağı ihlal etti, Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi 03:54
Yasağı ihlal etti, "Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok" dedi 26.12.2020 | 13:19
Hem sahte içkilerle hem uyuşturucu maddelerle yakalanmışlardı. İşte o zehir yuvası! | Video 01:02
Hem sahte içkilerle hem uyuşturucu maddelerle yakalanmışlardı. İşte o zehir yuvası! | Video 26.12.2020 | 12:38
Son dakika! Vedat Milor'dan flaş midye ve balık açıklaması 'Pil yemek gibi' | Video 06:47
Son dakika! Vedat Milor'dan flaş midye ve balık açıklaması 'Pil yemek gibi' | Video 26.12.2020 | 12:21
Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 ismi okunuşu dinle! Allah'ın 99 ismi Esmaü'l Hüsna Türkçe anlamları | Video 09:21
Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 ismi okunuşu dinle! Allah'ın 99 ismi Esmaü'l Hüsna Türkçe anlamları | Video 26.12.2020 | 12:00
Iğdır'daki kurt sürüsü dehşeti kamerada! Köpekleri parçalayarak öldürdükten sonra... | Video 01:43
Iğdır'daki kurt sürüsü dehşeti kamerada! Köpekleri parçalayarak öldürdükten sonra... | Video 26.12.2020 | 12:12
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara | Video 02:09
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara | Video 26.12.2020 | 11:23

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da 5 kişinin can verdiği akrabalar arasındaki arazi kavgası dehşetinin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'da birbiriyle akraba olan Avcı ve Polat aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada 3 kişi ise gözaltına alındı.


Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki Remzi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu belirtilen Avcı ve Polat ailelerinin fertleri, bu meseleyi görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Karayolu üzerine taşınan silahlı kavgada, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.


2 KİŞİ DE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi alına alınan yaralılardan 2'si de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.


KAVGADA ÖLENLERİN İSİMLERİ
Kavgada ölen kişilerin Mehmet Emin Avcı, Ömer Avcı, Mustafa Avcı, Elif Avcı ve İbrahim Polat olduğu belirtildi. Hastanede tedavileri süren 3 yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.


MAHALLEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. 5 kişinin yaşamını yitirdiği mahallede jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı.


Jandarma ekipleri, kavgaya karışan diğer kişilerin de yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA