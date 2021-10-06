Video Yaşam Son dakika! Şeyda Yılmaz'ın rezidanstan düştüğü anlar ortaya çıktı! İntihar mı cinayet mi? | Video
Son dakika! Şeyda Yılmaz'ın rezidanstan düştüğü anlar ortaya çıktı! İntihar mı cinayet mi? | Video

Son dakika! Şeyda Yılmaz'ın rezidanstan düştüğü anlar ortaya çıktı! İntihar mı cinayet mi? | Video

06.10.2021 | 14:02

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İstanbul Ataşehir'de rezidansta hayatını kaybeden belediye çalışanı Şeyda Yılmaz'ın düştüğü anlar ortaya çıktı. Ataşehir Belediyesi çalışanı Şeyda Yılmaz (48), geçen yıl 18 Eylül günü aynı belediyede çalışan E.Ö. ile birlikte bir restorana gitti. Yılmaz ve arkadaşının masasına bir süre sonra, Muhammed Demir (25) ile Emre Ateş (35) de oturdu. Yılmaz, Demir ve Ateş, saat 02.30 gibi restorandan ayrılarak Demir ve Ateş'in kullandığı ofise gitti. Üçlü saat 03.00 gibi 8. katta bulunan 209 numaralı ofise birlikte giriş yaptı. Demir'in ifadesine göre, Ateş ve Yılmaz bir süre sonra yan odaya geçti. Ancak, saat 04.14'te Yılmaz'ın cansız bedeni binanın arka kısmında bulundu.

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Ataşehir Belediyesi çalışanı Şeyda Yılmaz (48), geçen yıl 18 Eylül günü aynı belediyede çalışan E.Ö. ile birlikte bir restorana gitti. Yılmaz ve arkadaşının masasına bir süre sonra, Muhammed Demir (25) ile Emre Ateş (35) de oturdu. Yılmaz, Demir ve Ateş, saat 02.30 gibi restorandan ayrılarak Demir ve Ateş'in kullandığı ofise gitti. Üçlü saat 03.00 gibi 8. katta bulunan 209 numaralı ofise birlikte giriş yaptı. Demir'in ifadesine göre, Ateş ve Yılmaz bir süre sonra yan odaya geçti. Ancak, saat 04.14'te Yılmaz'ın cansız bedeni binanın arka kısmında bulundu.

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