Son Dakika: Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Market ve fırınlar bu saate kadar açık! | Video

Cumartesi günün gelmesiyle beraber sokağa çıkma yasağı saatlerinde bakkal ve market gibi işlemlerin hangi saat aralıklarında hizmet verdiği de merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; vatandaşlar ikametlerine yürüme mesafesi uzaklığındaki işletmelerden gerekli olduğu takdirde belirli saatlerde alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, Bugün bakkallar ve marketler açık mı? 26 Aralık A101, BİM, ŞOK ve Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte çalışma saatleri…