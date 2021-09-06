Video Yaşam SON DAKİKA: Vahşet evinden ilk görüntüler Müge Anlı'da! Müge Anlı'dan ifadelere tepki... "Kan içindeydi... Parmağı kopmuştu"

SON DAKİKA: Vahşet evinden ilk görüntüler Müge Anlı'da! Müge Anlı'dan ifadelere tepki... "Kan içindeydi... Parmağı kopmuştu"

SON DAKİKA: Vahşet evinden ilk görüntüler Müge Anlı'da! Müge Anlı'dan ifadelere tepki...
06.09.2021 | 10:41

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Son dakika haberleri | atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı, çifte cinayetin işlendiği vahşet evinden ilk görüntüleri paylaştı! Müge Anlı'dan çifte cinayetin işlendiği vahşet evine ilk giren tanıkların çelişkili ifadelerine tepki...

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