Video Yaşam Müge Anlı canlı yayın izle: 8 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu!

Müge Anlı canlı yayın izle: 8 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu!

Müge Anlı canlı yayın izle: 8 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu!
08.09.2021 | 10:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri kehribara işleniyor | Video 03:39
Göbeklitepe ve Balıklıgöl figürleri kehribara işleniyor | Video 08.09.2021 | 11:29
Müge Anlı’dan son dakika Palu Ailesi dehşeti açıklaması! Enişte Tuncer Ustael’in cezası belli oldu 09:42
Müge Anlı'dan son dakika Palu Ailesi dehşeti açıklaması! Enişte Tuncer Ustael'in cezası belli oldu 08.09.2021 | 11:40
İstanbul’da site sakinlerine çöken çeteye operasyon: 23 gözaltı | Video 03:16
İstanbul'da site sakinlerine çöken çeteye operasyon: 23 gözaltı | Video 08.09.2021 | 11:25
Müge Anlı canlı yayın izle: 8 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı’da gözyaşları sel oldu! 17:21
Müge Anlı canlı yayın izle: 8 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 08.09.2021 | 10:45
Ölüm, onları böyle teğet geçti! Kontrolden çıkan araç iş yerinin duvarına çarparak durabildi | Video 02:43
Ölüm, onları böyle teğet geçti! Kontrolden çıkan araç iş yerinin duvarına çarparak durabildi | Video 08.09.2021 | 10:28
2021 Sonbahar - 2022 Kış modasında trendler ne? Tasarımcı Tuğba Atasoy’dan özel giyim tüyoları... Saç ve makyaj trendleri... 14:15
2021 Sonbahar - 2022 Kış modasında trendler ne? Tasarımcı Tuğba Atasoy'dan özel giyim tüyoları... Saç ve makyaj trendleri... 08.09.2021 | 10:29
Hırsızlar sert kayaya tosladı! 15 yaşındaki genç, hırsızları böyle kovaladı | Video 04:19
Hırsızlar sert kayaya tosladı! 15 yaşındaki genç, hırsızları böyle kovaladı | Video 08.09.2021 | 10:17
Alkollü sürücüden polise: Hadi beni kelepçele | Video 02:15
Alkollü sürücüden polise: "Hadi beni kelepçele" | Video 08.09.2021 | 10:16
Tuzla’da Yüksek Hızlı Tren son anda durdu, facianın eşiğinden dönüldü | Video 00:18
Tuzla’da Yüksek Hızlı Tren son anda durdu, facianın eşiğinden dönüldü | Video 08.09.2021 | 10:03
Koronavirüs temaslı adam çatıda polise 7 saat ecel terleri döktürdü | Video 03:01
Koronavirüs temaslı adam çatıda polise 7 saat ecel terleri döktürdü | Video 08.09.2021 | 10:03
Adana’da su borusu patlayınca yol çöktü, evler ve iş yerleri sular altında kaldı | Video 02:55
Adana'da su borusu patlayınca yol çöktü, evler ve iş yerleri sular altında kaldı | Video 08.09.2021 | 09:50
SON DAKİKA: İstanbul Tuzla’da facianın eşiğinden dönüldü! Kafa kafaya gelen iki tren kamerada 00:57
SON DAKİKA: İstanbul Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü! Kafa kafaya gelen iki tren kamerada 08.09.2021 | 09:56
İstanbul Ümraniye’de hızla iki yayanın arasından teğet geçen otomobil kaza yaptı! O anlar kamerada... 00:26
İstanbul Ümraniye'de hızla iki yayanın arasından teğet geçen otomobil kaza yaptı! O anlar kamerada... 08.09.2021 | 09:44
Kimlik göstermeyip polise bıçak çeken şüpheli, böyle etkisiz hale getirildi | Video 02:26
Kimlik göstermeyip polise bıçak çeken şüpheli, böyle etkisiz hale getirildi | Video 08.09.2021 | 09:06
Bursa’da alkollü sürücüden polise ’Kelepçele beni’ ısrarı 02:15
Bursa'da alkollü sürücüden polise 'Kelepçele beni' ısrarı 08.09.2021 | 08:57
Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı | Video 01:05
Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı | Video 08.09.2021 | 08:54
D -100’de makas atarak ilerleyen motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü | Video 04:11
D -100’de makas atarak ilerleyen motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü | Video 08.09.2021 | 08:54
Lüks araç alevlere teslim oldu | Video 02:41
Lüks araç alevlere teslim oldu | Video 08.09.2021 | 08:54
İstanbul’da trafik mesaisi başladı, yoğunluk yüzde 65‘i gördü | Video 02:42
İstanbul’da trafik mesaisi başladı, yoğunluk yüzde 65‘i gördü | Video 08.09.2021 | 08:54
Evsiz adam yanan araçtan son anda kurtuldu | Video 00:39
Evsiz adam yanan araçtan son anda kurtuldu | Video 07.09.2021 | 18:52

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Eylül 2021 Çarşamba canlı yayınında; gözyaşları sel oldu! İşte Müge Anlı'da Melike'nin 27 yıl sonra annesi ile ilk kez karşılaştığı o anlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR
MÜGE ANLI 8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA ATV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA